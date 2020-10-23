Замість того, щоб проводити співбесіди, керувати командами та займатися менеджментом компаній, які входять до складу Berkshire Hathaway, Воррен Баффет приймає стратегічно важливі рішення та витрачає 80 відсотків свого часу на читання.

Досвід легендарного інвестора може стати у пригоді власникам бізнесів та директорам, які шукають професійних співробітників, розповідає CNBC.

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В інтерв'ю Nebraska Business Magazine мільярдер розповів, що три найважливіші якості, якими має бути наділений кожен успішний фахівець – це інтелект, енергія та цілісність характеру. Причому остання, на думку Баффета – найважливіша.

Будь-який студент, який планує працювати в будь-якому бізнесі – розумний та енергійний. А ось характер це те, що відрізняє одного від іншого. Він може вирішити, якою людиною хоче бути до 60 років. Якщо зараз у нього проблеми з характером, то навряд чи щось зміниться. Кайдани звички іноді дуже важкі, щоб їх скинути. Люди самі себе заковують, – переконаний Баффет.

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INTEGRITY

Воррен Баффет пояснює, що цілісність характеру (integrity) передбачає чесність, мораль та доброту. Без цих якостей майже неможливо досягти успіху у світі великого бізнесу та дуже легко заслужити репутацію ненадійної та сумнівної людини.

Доброта, розум та енергія = ви – прийняті!

Формула пошуку сильної моделі для наслідування від Воррена Баффета є доволі простою та доступною:

Просто згадайте людей, якими ви захоплюєтесь, і запитайте себе, чому захоплюєтесь саме ними. Зазвичай це тому, що вони щедрі, порядні, добрі люди, і з таких слід брати приклад.

Пошук наставника може допомогти вам зростати як у кар’єрі, так і в особистому житті. Наставники також допомагають вибудувати стійкість, підвищити продуктивність та навчитися критично мислити.