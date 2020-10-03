Воррен Баффет – легендарний фінансист, інвестор та благодійник. Людина, яка знає, як змусити гроші працювати. Він пройшов шлях від 5 долларів до 50 мільярдів та залюбки ділиться досвідом.

Підприємець, який входить в трійку найбагатших людей США переконаний: до грошей варто ставитися легко, саме тоді – до вас прийде більше. "Чарівник з Омахи" витрачає близько 80 відсотків свого часу на читання та отримання нових знань, розповідає Inc.

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Представляємо вашій увазі список книг, які Воррен Баффет наполегливо рекомендує прочитати усім та кожному.

"Аналіз цінних паперів" ( Security Analysis: Sixth Edition ), Бенджамін Грехем та Девід Лефевр Додд

Ця книга і ці люди змінили моє життя, – написав Баффет.

Баффетт познайомився з книгою під час навчання в Колумбійському університеті, в якому викладали Грехем та Додд. Відтоді Баффет остаточно вирішив дотримувався інвестиційної стратегії своїх вчителів. Він переконаний, що вона ефективно працює й сьогодні.

Ба більше, саме Баффет написав передмову до останнього видання книги. До того ж, Баффет щиро захоплюється працею Грехема, яка має назву "Розумний інвестор". Він переконаний, що це "найкраща книга про інвестування з тих, які коли-небудь побачили світ".

"Про найважливіше" (The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor), Говард Маркс

Книга, яку видав Воррен Баффет та має цікаву історію. Співзасновник Oakte Capital Management Говард Маркс планував опублікувати свої замітки для клієнтів після виходу на пенсію. Проте, Баффет був настільки вражений думками та досвідом колеги, що пообіцяв Марксу написати чудову анотацію та переконав Маркса зробити це раніше. Баффет підкреслив, що робота Маркса є "на рідкість корисною книгою". Видання побачило світ у 2011 році, а пізніше – вийшла розширена версія.

"Альманах бідного Чарлі" (Poor Charlie's Almanack), Чарлі Мангер

Більшість людей вважає, що Воррен Баффет – мозок і головнокомандувач компанії Berkshire Hathaway. Насправді вже десятки років поруч з ним пліч-о-пліч йде віцепрезидент Чарлі Мангер. Блискучий інвестор видав "Альманах бідного Чарлі" у 2005 році, а згодом опублікував й розширену версію. У книзі зібрані його виступи та презентації. Мангер також пояснює, чому люди схильні переплачувати на вечірках Tupperware й аукціонах.

Вчені давно сперечаються, чи не є Чарлі реінкарнацією Бенджаміна Франкліна. Ця книга повинна розставити крапки над "i", – написав Баффет.

"Бізнес-пригоди. 12 класичних історій Уолл-стріт" (Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street), Джон Брукс

19 років тому Білл Гейтс запитав у Воррена Баффета, яка його улюблена книга. Так, Баффет подарував Гейтсу власну копію видання "Бізнес-пригоди. "12 класичних історій Уолл-стріт" Джона Брукса. Бестселер вразив засновника Microsoft та став його улюбленим чтивом про бізнес.

Джон Брукс – автор, який почав публікувати свої напрацювання в журналі New Yorker ще в далекому 1969 році. Він розповідає про зліт Xerox та повний провал концерну Ford, завдяки запуску автомобілів Edsel. У світі бізнесу з тих років змінилося майже все, а от "глибокі інсайти Брукса нітрохи не втратили своєї актуальності", вважає Білл Гейтс.

Записки Воррена Баффета до акціонерів Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway Letters to Shareholders)

Воррен Баффет щороку публікує послання до акціонерів Berkshire Hathaway. На них завжди з нетерпінням чекають підприємці, акули бізнесу та уся світова інвестиційна спільнота. На сайті корпорації можна знайти листи з 1977 року й до сьогодні. Проте раз на декілька років Баффет видає їх у вигляді збірника. Останнє таке видання Баффет опублікував у 2019 році.