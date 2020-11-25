Tesla може випустити хетчбек для європейського ринку: що відомо
Мільярдер та генеральний директор Tesla Ілон Маск припустив, що компанія може представити нову модель хетчбека в найближчому майбутньому.
Новою ідеєю підприємець поділився під час віртуальної конференції з питань акумуляторів, організованої урядом Німеччини, пише СNBC.
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Можливо, у Європі має сенс запустити компактний автомобіль, хетчбек чи щось подібне,
– заявив Маск.
Засновник Tesla відзначив, що у США автомобілі більші відповідно до особистого смаку американців. У Європі вони, зазвичай, менші. Раніше він пообіцяв, що хетчбек для європейського ринку буде спроєктований виключно місцевими інженерами та дизайнерами.
Додамо, на конференції Маск розповів про подорожі Німеччиною та проблеми з паркуванням Model X, довжина якої складає п'ять метрів. За його словами, у Берліні знайти місце, аби припаркувати автівку – було складно.
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