Мільярдер та генеральний директор Tesla Ілон Маск припустив, що компанія може представити нову модель хетчбека в найближчому майбутньому.

Новою ідеєю підприємець поділився під час віртуальної конференції з питань акумуляторів, організованої урядом Німеччини, пише СNBC.

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Які електрокари продає Tesla?

Наразі Tesla продає два позашляховики Model Y та Model X, а також представницьку Model S та седан Model 3. Однак компанія не пропонує жоден транспортний засіб, подібний до Volkswagen Golf, Ford Fiesta або Mini Cooper.

Можливо, у Європі має сенс запустити компактний автомобіль, хетчбек чи щось подібне,

– заявив Маск.

Засновник Tesla відзначив, що у США автомобілі більші відповідно до особистого смаку американців. У Європі вони, зазвичай, менші. Раніше він пообіцяв, що хетчбек для європейського ринку буде спроєктований виключно місцевими інженерами та дизайнерами.

Probably a good one to design & engineer in Germany — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Додамо, на конференції Маск розповів про подорожі Німеччиною та проблеми з паркуванням Model X, довжина якої складає п'ять метрів. За його словами, у Берліні знайти місце, аби припаркувати автівку – було складно.

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