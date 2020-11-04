Світові виробники вантажних автомобілів Daimler Truck та Volvo Group підписали угоду про створення спільного підприємства з розробки, виробництва та продажу систем паливних елементів для автомобілів великої вантажопідйомності.

Volvo Group придбала 50 відсотків підприємства Daimler Truck Fuel Cell. Вартість угоди склала близько 0,6 млрд євро. Відтепер компанії – рівноправні партнери у галузі виробництва паливних елементів, пише H2 View.

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Примітно, що Volvo та Daimler продовжуватимуть залишатися конкурентами в інших сферах автомобільних технологій.

Чому це важливо?

Компанії наголосили, що вони повністю віддані Паризькій кліматичній угоді щодо декарбонізації автомобільного транспорту та покликані створити успішне підприємство, яке буде постачати великі обсяги систем паливних елементів.

Для нас та нашого партнера водневі паливні елементи є ключовою технологією для створення транспорту з нейтральним викидом вуглекислого газу – транспорту майбутнього, – сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

Партнери переконані, що у майбутньому світ буде живитись шляхом поєднання акумуляторних електричних автомобілів та транспортних засобів на паливних елементах, а також інших відновлюваних видів палива.

Створення нашого спільного підприємства є важливим кроком у формуванні світу, в якому ми хочемо жити, – додав президент і генеральний директор Volvo Group Мартін Лундштедт.

Спільне підприємство розробить систему з декількома ступенями потужності, включаючи спарену систему потужністю 300 кВт безперервної дії для важких вантажних автомобілів на довгі відстані. Майбутня продукція спільного підприємства також ідеально підходить для інших сфер використання, таких як стаціонарна генерація електроенергії.

Німецький виробник вантажних автомобілів та його шведський конкурент хочуть розпочати випробування водневих вантажівок у 2023 році та запустити серійне виробництво у 2025 році.