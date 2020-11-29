Volkswagen выпустит компактный электромобиль, универсал и микроавтобус: когда ожидать
Компания Volkswagen объявила о выпуске электрического универсала, микроавтобуса, компактного электромобиля и кроссовера.
Автопроизводитель планирует представить компактный электрокар, стоимость которого составит менее 35 тысяч долларов к 2023 году, сообщает Bloomberg.
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Когда Volkswagen выпустит новинки?
Разработчики отмечают, что на рынок выйдут:
- кроссовер ID.5 – в 2021 году;
- электрический микроавтобус – культовый "хиппимобиль" – в 2022 году;
- электрический универсал Aero, который сможет проехать на одном заряде аккумулятора до 700 километров – в 2023 году.
Заметим, компания выпустила свой первый серийный электрокар в сентябре 2019 года в Европе. Благодаря тому, что хетчбек ID.3 представлен в трех вариантах батареи – на 45, 58 и 77 киловат-часов, на одном заряде аккумулятора он может проехать от 330 до 550 километров.
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