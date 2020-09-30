Сьогодні у Великобританії відбулося випробування поїзда, що працює на водневому двигуні. Потяг вперше тестували на звичайній залізнодорожній магістралі. Початкова подорож успішно завершена між Лонг-Марстоном та Івшемом у регіоні Вест-Мідлендс, Англія.

Потяг HydroFLEX був розроблений командою з Бірмінгемського університету та компанії Porterbrook, що займається рухомим складом, пише CNBC.

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Як це працює?

Поїзд використовує паливний елемент, який поєднує водень і кисень для виробництва електроенергії, тепла та води. Він оснащений водневим паливним баком, вищезгаданими паливними елементами та літій-іонними акумуляторами для зберігання. Передбачається, що ця технологія буде доступна для модернізованих поїздів до 2023 року.

Розробники планують розпочати виробництво HydroFLEX та сконфігурувати його таким чином, що буде можлива експлуатація як з використанням наземних електричних дротів, так і водню для неелектрифікованих маршрутів.

Університет також розробляє модуль, що працює на водні та акумуляторі, який можна встановити під поїздом. Ідея цієї модифікації полягає в тому, що вона створить більше місця у вагоні для пасажирів. Про це йдеться у заяві, опублікованій на веб-сайті Університету Бірмінгема та уряду Великобританії.

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Інвестиції та підтримка проєкту

Випробування були підтримані грантом у розмірі 750 000 фунтів стерлінгів (близько 962 362 доларів США) від департаменту транспорту Великобританії, тоді як Бірмінгемський університет і Porterbrook вже вклали в проект понад 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Сьогодні британський уряд стурбований серйозним рівнем забруднення навколишнього середовища в районах залізничних ліній і платформ станцій. Міністерство транспорту хоче припинити використання всіх дизельних поїздів до 2040 року, а Великобританія прагне досягти нульового рівня викидів протягом 30 років.

Ми продовжуємо рухатися до екологічного відновлення та знаємо, що для того, щоб по-справжньому скористатися наявними можливостями транспорту для поліпшення нашої країни і для встановлення глобального золотого стандарту – ми повинні дійсно впровадити зміни. Ось чому я радий, що ми використовуємо силу водню та інші більш екологічні види транспорту, – відзначає міністр транспорту країни Грант Шеппс.