Американська компанія ZeroAvia провела успішні випробування літака проєкту HyFlyer. Це – найбільше у світі повітряне судно, яке працює на водні. А також може стати першим серед таких, що здійснюватимуть комерційні пасажирські перевезення.

Експериментальний політ відбувся 24 вересня у науково-дослідному центрі в Кренфілді у Великій Британії, повідомляє ZeroAvia.

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6-місний літак здійснив 20-хвилинний рейс. Пілоту вдалося успішно підняти HyFlyer у небо, подолати запланований маршрут та здійснив посадку.

У модифікованій версії літака класу Piper M у салоні встановили 3 баки зі зрідженим воднем – замість крісел. Крім цього, літак має акумулятор.

Успішні випробування водневого літака: відео Zero Avia

ZeroAvia продовжуватиме випробування літака. До кінця 2020 року компанія здійснить політ на Оркнейських островах у Шотландії — на відстань у приблизно 400 кілометрів. Це відповідатиме таким маршрутам, як Лос-Анджелес – Сан-Франциско чи Лондон – Единбург.

Переваги водневих літаків

Міністр бізнесу та промисловості Надхім Захаві прокоментував успішний політ. "Розробка літаків, які менше забруднюють навколишнє середовище, допоможе Великій Британії досягти значного прогресу на шляху до "нульового рівня" викидів вуглецю до 2050 року", – зазначив він.

Проте для цього недостатньо просто запустити водневі літаки у повітря. Важливо вдосконалити інфраструктуру аеропортів у всьому світі – для безпечного транспортування та зберігання водню.

Випробування водневого літака / Фото The National



Тестовий політ відбувся у Великій Британії / Фото The National



ZeroAvia проведе ще кілька тестових польотів до кінця року / Фото The National

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