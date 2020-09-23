На закинутому дослідному майданчику під Гостомелем, що в семи кілометрах на захід від Києва, досі стоїть вагон капвея – експериментального рейкового автобусу.

Свіжі фото футуристичного проєкту опублікував краєзнавець Кирило Степанець, розповідає Хмарочос. Читайте також: Українці створюють вантажний електромобіль: ціна та характеристики Закинутий капвей під Києвом / transphoto.org Що відомо про закинутий проєкт? Реалізацією ідеї займалася приватна компанія, яку заснував лідер кримінального угруповання "Капітошки" Олександр Капітонов. Саме в його честь було названо проєкт – kapway – дорога Капітонова. У свою чергу, авторитет наразі перебуває у розшуку. Компанія вклала у розробку проєкту близько 3,5 мільйона доларів. Між Гостомелем і Мощуном проклали колію довжиною 300 метрів. Колії планували розташувати як естакаду над дорогами: проєкт мав стати простою й дешевшою альтернативою метро. У жовтні 2004 року колією запустили тестовий вагон. Його виготовили на білоруському підприємстві "Белкоммунмаш". Капвей називають монорельсом, проте одна колія складається з двох паралельних рейок. Капвей розвивав швидкість до 100 км/год: розробники запевняли, що серійні зразки їздитимуть значно швидше. Вагон мав колеса з гумовим покриттям – це робило рух майже безшумним. Рух транспорту відбувався за допомогою струмоприймача. Вагон вміщує до 150 пасажирів. Закинутий капвей під Києвом / Кирило Степанець Ексдиректор "Капвея" Анатолій Єгоров розповів, що на початку 2000-х ідея проєкту зацікавила київську адміністрацію на чолі з Олександром Омельченком. Чиновники нібито дали згоду виділити землю під будівництво лінії капвея на Трухановому острові, але не за бюджетні кошти. Закинутий капвей під Києвом / kyivpastfuture.com.ua Сьогодні весь технічно розвинений цивілізований світ йде на впровадження легких видів транспорту, – зазначав колишній мер столиці. Примітно, що саме за керівництва Омельченка Київ втратив понад 60 кілометрів трамвайних колій. Так, було демонтовано лінію на мосту Патона, що розірвало трамвайну мережу на ліво і правобережну.