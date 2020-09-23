Закинутий рейковий автобус під Києвом: яскраві фото
На закинутому дослідному майданчику під Гостомелем, що в семи кілометрах на захід від Києва, досі стоїть вагон капвея – експериментального рейкового автобусу.
Свіжі фото футуристичного проєкту опублікував краєзнавець Кирило Степанець, розповідає Хмарочос.
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Закинутий капвей під Києвом / transphoto.org
Що відомо про закинутий проєкт?
- Реалізацією ідеї займалася приватна компанія, яку заснував лідер кримінального угруповання "Капітошки" Олександр Капітонов. Саме в його честь було названо проєкт – kapway – дорога Капітонова. У свою чергу, авторитет наразі перебуває у розшуку.
- Компанія вклала у розробку проєкту близько 3,5 мільйона доларів.
- Між Гостомелем і Мощуном проклали колію довжиною 300 метрів.
- Колії планували розташувати як естакаду над дорогами: проєкт мав стати простою й дешевшою альтернативою метро.
- У жовтні 2004 року колією запустили тестовий вагон. Його виготовили на білоруському підприємстві "Белкоммунмаш".
- Капвей називають монорельсом, проте одна колія складається з двох паралельних рейок.
- Капвей розвивав швидкість до 100 км/год: розробники запевняли, що серійні зразки їздитимуть значно швидше.
- Вагон мав колеса з гумовим покриттям – це робило рух майже безшумним.
- Рух транспорту відбувався за допомогою струмоприймача.
- Вагон вміщує до 150 пасажирів.
Закинутий капвей під Києвом / Кирило Степанець
Закинутий капвей під Києвом / kyivpastfuture.com.ua
Сьогодні весь технічно розвинений цивілізований світ йде на впровадження легких видів транспорту, – зазначав колишній мер столиці.
Примітно, що саме за керівництва Омельченка Київ втратив понад 60 кілометрів трамвайних колій. Так, було демонтовано лінію на мосту Патона, що розірвало трамвайну мережу на ліво і правобережну.