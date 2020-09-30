Сегодня в Великобритании состоялось испытание поезда, который работает на водородном двигателе. Его впервые тестировали на обычной железнодорожной магистрали. Начальное путешествие успешно завершено между Лонг-Марстоном и Ившемом в регионе Уэст-Мидлендс, Англия.

Поезд HydroFLEX был разработан командой из Бирмингемского университета и компании Porterbrook, занимающейся подвижным составом, пишет CNBC.

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Как это работает?

Поезд использует топливный элемент, который объединяет водород и кислород для производства электроэнергии, тепла и воды. Он оснащен водородным топливным баком, вышеупомянутыми топливными элементами и литий-ионными аккумуляторами для хранения. Предполагается, что эта технология будет доступна для модернизированных поездов до 2023 года.

Разработчики планируют начать производство HydroFLEX и сконфигурировать его таким образом, что будет возможна эксплуатация как с использованием наземных электрических проводов, так и водорода для неэлектрифицированных маршрутов.

Университет также разрабатывает модуль, работающий на водороде и аккумуляторе, который можно установить под поездом. Идея этой модификации заключается в том, что она создаст больше места в вагоне для пассажиров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Университета Бирмингема и правительства Великобритании.

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Инвестиции и поддержка проекта

Испытания были поддержаны грантом в размере 750 000 фунтов стерлингов (около 962 362 долларов США) от департамента транспорта Великобритании, тогда как Бирмингемский университет и Porterbrook уже вложили в проект более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Сегодня британское правительство обеспокоено серьезным уровнем загрязнения окружающей среды в районах железнодорожных линий и платформ станций. Министерство транспорта хочет прекратить использование всех дизельных поездов до 2040 года, а Великобритания стремится достичь нулевого уровня выбросов в течение 30 лет.

Мы продолжаем двигаться к экологическому восстановлению и знаем, что для того, чтобы по-настоящему использовать возможности транспорта для улучшения нашей страны и для установления глобального золотого стандарта – мы должны действительно внедрить изменения. Вот почему я рад, что мы используем силу водорода и другие более экологичные виды транспорта, – отмечает министр транспорта страны Грант Шэппс.