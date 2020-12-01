Компанія Virgin Orbit готує своїх пілотів, материнський корабель Cosmic Girl та ракету LauncherOne до другого демонстраційного запуску. Місія Launch Demo 2 запланована на 19 грудня.

Протягом останніх кількох років Virgin Orbit розробляла і тестувала свою унікальну систему запуску, яка передбачає використання модифікованого Boeing 747, розповідає New Atlas.

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Перший повітряний запуск ракети LauncherOne відбувся в травні 2020 року. Проте після відділення ракети від літака-носія бортові системи виявили аномалії, випробування були припинені, а розробники повернулися до проєктування. Після шести місяців ретельного розслідування, аналізу даних, модифікацій та тестувань компанія готова до другого запуску ракети.

Носій LauncherOne мають намір використовувати для виведення в космос супутників вагою до 500 кілограмів. Цього разу компанія планує доставити на орбіту 10 малих супутників для університетів США.

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Що відомо про Virgin Orbit?

Компанія Virgin Orbit входить в імперію Virgin Group британського мільярдера Річарда Бренсона. Була створена у 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з корабля Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic. Штаб-квартира розташована в штаті Нью-Мексико. Virgin Orbit налічує понад 300 співробітників на чолі з президентом Деном Хартом, колишнім віце-президентом державних супутникових систем компанії Boeing.