Компания Virgin Orbit готовит своих пилотов, материнский корабль Cosmic Girl и ракету LauncherOne ко второму демонстрационному запуску. Миссия Launch Demo 2 запланирована на 19 декабря.

В течение последних нескольких лет Virgin Orbit разрабатывала и тестировала свою уникальную систему запуска, которая предусматривает использование модифицированного Boeing 747, рассказывает New Atlas.

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Первый воздушный запуск ракеты LauncherOne состоялся в мае 2020 года. Однако после отделения ракеты от самолета-носителя бортовые системы обнаружили аномалии, испытания были прекращены, а разработчики вернулись к проектированию. После шести месяцев тщательного расследования, анализа данных, модификаций и тестирований компания готова ко второму запуску ракеты.

Носитель LauncherOne намерены использовать для вывода в космос спутников весом до 500 килограммов. На этот раз компания планирует доставить на орбиту 10 малых спутников для университетов США.

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Что известно о Virgin Orbit?

Компания Virgin Orbit входит в империю Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Была создана в 2017 году для разработки ракеты-носителя LauncherOne, которая должна запускаться с корабля Cosmic Girl, который ранее был проектом Virgin Galactic. Штаб-квартира расположена в штате Нью-Мексико. Virgin Orbit насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, бывшим вице-президентом государственных спутниковых систем компании Boeing.