У США створюють літак з нестандартними крилами: як виглядатиме – фото
Дочірня компанія Boeing – Aurora Flight Sciences – працює над розробкою експериментального літака. Для цього інженери використовують технологію управління активним потоком.
Новий літак створюють на замовлення Агентства перспективних дослідницьких проєктів (DARPA), про це повідомляє Aviationweek.
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Розробники мають намір спроєктувати та побудувати літак, якому вдалося б маневрувати без допомоги рухомих площин управління. Для цього застосують систему Active Flow Control (AFC).
Літальний апарат має 2 крила. Центроплан переднього розташований у носовій частині, має нормальну стрілоподібність. Натомість друге крило з центропланом у хвостовій частині – зворотну.
Макет експериментального літака, який створюють американці / Фото Aurora Flight Sciences
Кінці консолей обох крил об'єднані між собою. Тож загалом планер моделі літака виглядає як ромб. Детальну інформацію про систему управління польотом наразі не повідомляють.
Ще один метод передбачає використання електродів. Вони даватимуть електричні розряди, а ті миттєво нагріватимуть повітря, викликаючи його розширення.
Пер Бейт, президент та генеральний директор Aurora Flight Science наголосив, що команда інженерів спирається на багаторічні дослідження.
Разом з DARPA ми можемо запропонувати принципово нові підходи до проєктування літаків,
– наголосив він.
Три етапи розробки
- Перший етап розробки розраховують завершити до кінця третього кварталу 2021 року – до цього часу має бути готовим концептуальний проєкт літака.
- Другий – у другому кварталі 2022 року. Саме тоді оберуть 2 компанії, у яких військові замовлять розробку ескізного проєкту.
- Третій етап попередньо мають намір завершити до середини 2024 року. Після цього фіналіст тендеру зобов'язаний провести льотні випробування зменшеної моделі літака.
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