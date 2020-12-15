Випробування AutoX: на дороги Китаю виїхали повністю безпілотні автомобілі – відео
Китайський стартап AutoX розпочав тестування повністю безпілотних автомобілів без водіїв-випробовувачів у Шеньчжені. Ба більше, їх рух не відстежується операторами у віддаленому режимі.
Наразі безпілотні авто тестують без пасажирів. Після успішних випробувань автомобілі планують використовувати як роботизоване таксі, пише Tech Crunch.
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Випробування
Наразі до експерименту залучили 25 безпілотних автомобілів. Вони розроблені на базі мінівенів Chrysler Pacifica з гібридною силовою установкою. Безпілотники обладнані спеціальним контрольним блоком XCU, лідарами, радарами, камерами та високоточною 3D-картою місцевості.
На дороги Китаю виїхали повністю безпілотні автомобілі: дивіться відео
Стартап AutoX: що відомо?
- У серпні 2020 року стартап AutoX запустив роботизований сервіс таксі RoboTaxi в передмісті Шанхаю.
- На стартовому етапі автопарк безпілотників склав 100 автомобілів.
- Компанія також запустила сервіс доставки продуктів у тестовому режимі.
- AutoX стала першою китайською компанією, яка отримала дозвіл на випробування безпілотників на дорогах.
- В найближчому майбутньому AutoX планує запустити безпілотні автомобілі в таких містах: Шанхай, Гуанчжоу, Юшку та Ухань.
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