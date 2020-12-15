Китайський стартап AutoX розпочав тестування повністю безпілотних автомобілів без водіїв-випробовувачів у Шеньчжені. Ба більше, їх рух не відстежується операторами у віддаленому режимі.

Наразі безпілотні авто тестують без пасажирів. Після успішних випробувань автомобілі планують використовувати як роботизоване таксі, пише Tech Crunch. Читайте також: Автопілот Tesla у Канаді намагався втекти від поліції: водій та пасажир спали Випробування Наразі до експерименту залучили 25 безпілотних автомобілів. Вони розроблені на базі мінівенів Chrysler Pacifica з гібридною силовою установкою. Безпілотники обладнані спеціальним контрольним блоком XCU, лідарами, радарами, камерами та високоточною 3D-картою місцевості. Розробники переконані, що відмова від водіїв та операторів – це ще один впевнений крок на шляху до повноцінного запуску безпілотників на дорогах загального користування. На дороги Китаю виїхали повністю безпілотні автомобілі: дивіться відео Стартап AutoX: що відомо? У серпні 2020 року стартап AutoX запустив роботизований сервіс таксі RoboTaxi в передмісті Шанхаю.

На стартовому етапі автопарк безпілотників склав 100 автомобілів.

Компанія також запустила сервіс доставки продуктів у тестовому режимі.

AutoX стала першою китайською компанією, яка отримала дозвіл на випробування безпілотників на дорогах.

В найближчому майбутньому AutoX планує запустити безпілотні автомобілі в таких містах: Шанхай, Гуанчжоу, Юшку та Ухань. Не пропустіть: Смертельна ДТП за участю безпілотного таксі Uber: водійка досі на волі, справу розгляне суд Відзначимо, китайський ринок безпілотних автомобілів є доволі конкурентним: окрім AutoX представлені також Pony.ai, Didi, Baidu, WeRide, Momenta та інші.