Суд розгляне справу водійки безпілотного таксі Uber, яке у 2018 році збило людину в американському штаті Аризона. Її .звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Це – перша смертельна аварія за участю безпілотного авто. Своєї провини водійка не визнає, повідомляє BBC.

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Як відбулася трагедія

Таксі збило 49-річну Елейн Герцбер, мешканку Аризони, за 100 метрів від пішохідного переходу. Коли сталася трагедія, водійка авто не стежила за дорогою, а дивилася розважальне шоу талантів "Голос" на телефоні.

Системі не вдалося розпізнати жінку як пішохода, оскільки вона переходила дорогу в забороненому місці. Травми Герцбер були несумісні з життям, вона померла у лікарні.

Довідка. У 2018 році Uber запустили експериментальну поїздки: таксі керувалися з бортового комп'ютера. Водій перебував у салоні, щоб у випадку небезпеки взяти під контроль управління автомобілем.

За кермом таксі перебувала 46-річна Рафаела Васкес. При народженні він отримав ім'я Рафаель, проте зараз ідентифікує себе як жінка. Зараз вона перебуває на волі, проте змушена носити електронний браслет. Перші судові слухання у її справі відбудуться у лютому 2021 року.



Відеореєстратор зафіксував, що робила Васкес перед ДТП / Фото Tempe Police Department

Після трагедії експеримент в Аризоні згорнулиКомпанії вдалося уникнути кримінальної відповідальності. Попри це, однією з причин аварій влада називає саме недостатній контроль з боку Uber.

Чи можна було уникнути ДТП

Швидкість авто сягала понад 60 кілометрів на годину, коли трапилася аварія. Правоохоронці з'ясували, що ДТП можна було б уникнути, якби Васкес не відволікалася на смартфон третину часу поїздки.

У Нацраді з питань безпеки на транспорті, яка розслідує ДТП за участю цивільного транспорту, запевнили – аварія сталася з вини людини. Там переконані: аварію спричинило те, що Uber не оцінила ризики та не контролювала належно експериментальну програму.

Фахівці зауважили, що бортовий комп'ютер авто не відреагував на пішохода. Він повинен був оцінити ймовірність зіткнення, проте цього не відбулося.

Про очікування від безпілотних авто

Кореспондент з питань технологій Рорі Келлан-Джонс прокоментував трагедію. Він підкреслив, що аварія сталася саме тоді, коли очікування від безпілотних авто сягнули піку.

Усі, починаючи від Ілона Маска, твердили, що таксі-роботи з'являться на дорогах вже за кільки років, зроблять їх безпечнішими та зменшать затори,

– зазначив він.

Й наголосив, що ця ДТП змусила сумніватися в цих очікуваннях. Адже попри низку переваг, поєднання автоматизованого та людського керування – завдання не з найлегших.