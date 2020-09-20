У канадській провінції Альберта поліція намагалася наздогнати електрокар Tesla Model S. Ним керував автопілот, в той час як водій та пасажир – спали на передніх сидіннях.

Примітно, що інцидент трапився ще в липні неподалік міста Понока, проте про нього стало відомо лише зараз. Про це розповіли у поліції провінції, співробітник якої помітив автомобіль, що рухався зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

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Після того, як правоохоронці помітили, що на передніх сидіннях сплять водій та пасажир, вони спробували наздогнати автівку. У свою чергу, Tesla набрала швидкість 150 км/г, розповідає hromadske.

В результаті, поліцейські наздогнали електрокар. За кермом перебував 20-річний водій. За перевищення швидкості поліція позбавила його прав на добу.

Як працює автопілот?

Система працює наступним чином: ви виїжджаєте на шосе, виставляєте ручкою круїз-контролю потрібну швидкість, а потім тягне її на себе, щоб активувати режим "Autosteer", пише topgearrussia.

За допомогою камер і датчиків, які входять у стандартну комплектацію Model S ще з кінця 2014 року, автомобіль сам тримає себе в межах смуги. А ви сидите й нічого не робите руками і ногами в тих пір, поки вам не закортить з'їхати з автомагістралі.

Чи означає це, що ви можете розслабитися?

На жаль – ні. Ви повинні залишатися на місці водія і бути напоготові. Крім того, автопілот далекий від досконалості. Наприклад, якщо дорожня розмітка зникне або просто "мозок" автомобіля засумнівається в достовірності інформації від камер і датчиків, вам буде запропоновано негайно взяти керування на себе.

Що говорить закон?

Варто відзначити, що законодавство про інноваційні електрокари та керування автопілотом недосконале. У випадку ДТП водій не зможе уникнути покарання. Державна поліція, проконсультувавшись з юристом, висунула власнику машини обвинувачення у небезпечному водінні.

Поліцейські підкреслили: не зважаючи на те, що сучасні автомобілі оснащені автопілотом та додатковими системами безпеки, вони є лише допоміжними засобами. У свою чергу, водії продовжують нести повну відповідальність за керування транспортним засобом.