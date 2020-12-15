Китайский стартап AutoX начал тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителей-испытателей в Шэньчжэне. Более того, их движение не отслеживается операторами в удаленном режиме.

Сейчас беспилотные авто тестируют без пассажиров. После успешных испытаний автомобили планируют использовать как роботизированное такси, пишет Tech Crunch. Читайте также: Автопилот Tesla в Канаде пытался скрыться от полиции: водитель и пассажир спали Испытания Сейчас к эксперименту привлекли 25 беспилотных автомобилей. Они разработаны на базе минивэнов Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. Беспилотники оборудованы специальным контрольным блоком XCU, лидарами, радарами, камерами и высокоточной 3D-картой местности. Разработчики уверены, что отказ от водителей и операторов – это еще один уверенный шаг на пути к полноценному запуску беспилотников на дорогах общего пользования. На дороги Китая выехали полностью беспилотные автомобили: смотрите видео Стартап AutoX: что известно? В августе 2020 стартап AutoX запустил роботизированный сервис такси RoboTaxi в пригороде Шанхая.

На стартовом этапе автопарк беспилотников составил 100 автомобилей.

Компания также запустила сервис доставки продуктов в тестовом режиме.

AutoX стала первой китайской компанией, которая получила разрешение на испытания беспилотников на дорогах.

В ближайшем будущем AutoX планирует запустить беспилотные автомобили в таких городах: Шанхай, Гуанчжоу, Уху и Ухань. Не пропустите: Смертельное ДТП с участием беспилотного такси Uber: водитель до сих пор на свободе, дело рассмотрит суд Отметим, китайский рынок беспилотных автомобилей является довольно конкурентным: кроме AutoX представлены также Pony.ai, Didi, Baidu, WeRide, Momenta и другие.