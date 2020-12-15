Испытания AutoX: на дороги Китая выехали полностью беспилотные автомобили – видео
Китайский стартап AutoX начал тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителей-испытателей в Шэньчжэне. Более того, их движение не отслеживается операторами в удаленном режиме.
Сейчас беспилотные авто тестируют без пассажиров. После успешных испытаний автомобили планируют использовать как роботизированное такси, пишет Tech Crunch.
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Испытания
Сейчас к эксперименту привлекли 25 беспилотных автомобилей. Они разработаны на базе минивэнов Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. Беспилотники оборудованы специальным контрольным блоком XCU, лидарами, радарами, камерами и высокоточной 3D-картой местности.
На дороги Китая выехали полностью беспилотные автомобили: смотрите видео
Стартап AutoX: что известно?
- В августе 2020 стартап AutoX запустил роботизированный сервис такси RoboTaxi в пригороде Шанхая.
- На стартовом этапе автопарк беспилотников составил 100 автомобилей.
- Компания также запустила сервис доставки продуктов в тестовом режиме.
- AutoX стала первой китайской компанией, которая получила разрешение на испытания беспилотников на дорогах.
- В ближайшем будущем AutoX планирует запустить беспилотные автомобили в таких городах: Шанхай, Гуанчжоу, Уху и Ухань.
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