Укрзалізниця запустить новий дизель-поїзд на маршрут Ізмаїл – Одеса
Джерело:Ukraine Rail Monitoring
Один із новітніх дизель-потягів вітчизняного виробництва ДПКр-3 вийде на маршрут Ізмаїл – Одеса. Це станеться вже до кінця тижня.
Про це заявив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін під час форуму Мінтрансу.
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За його словами, до кінця поточного року компанія:
- завершить електрифікацію 50 кілометрів колії;
- отримає 20 нових спальних вагонів (наразі передано 5);
- отримає три поїзди ДПКр-3 (наразі передано 2).
Нагадаємо, на початку листопада Укрзалізниця отримала 2 сучасні дизель-поїзди ДПКр-3, виготовлені фахівцями "Крюківського вагонобудівного заводу". Проєкт впроваджується у рамках програми президента "Велике будівництво: нова залізниця". Загалом на маршрути має вийти 20 нових потягів.
Відомо, що найближчим часом Укразалізниця отримає ще 3 потяги: 1 – до кінця 2021 року, ще два – у 2022 році. За офіційними даними, загальна вартість усіх 5 дизель-поїздів – 840,6 мільйона гривень.