Про це заявив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін під час форуму Мінтрансу.

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За його словами, до кінця поточного року компанія:

завершить електрифікацію 50 кілометрів колії;

отримає 20 нових спальних вагонів (наразі передано 5);

отримає три поїзди ДПКр-3 (наразі передано 2).

Нагадаємо, на початку листопада Укрзалізниця отримала 2 сучасні дизель-поїзди ДПКр-3, виготовлені фахівцями "Крюківського вагонобудівного заводу". Проєкт впроваджується у рамках програми президента "Велике будівництво: нова залізниця". Загалом на маршрути має вийти 20 нових потягів.

Відомо, що найближчим часом Укразалізниця отримає ще 3 потяги: 1 – до кінця 2021 року, ще два – у 2022 році. За офіційними даними, загальна вартість усіх 5 дизель-поїздів – 840,6 мільйона гривень.