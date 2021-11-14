Наразі компанія-розробник будує ще 10 потягів для місцевої залізниці. Розповідають, що заправляти транспорт дуже легко.

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"Його так само легко заправляти, як звичайний потяг дизелем. Ви з'єднуєте його з помпою і починаєте закачку. Через 15 хвилин все готово", – сказав директор технічних проєктів Alstom Рене Гессін.

Які переваги водневого транспорту

Ще швидше можна заправити авто, які працюють на водневому пальному. Лише за 5 хвилин. Такий транспорт абсолютно безпечний для довкілля, адже в результаті використання водню в середовище викидається лише вода.

Крім того, транспорт майже не створює шумового бруду. Однак поки водневі автомобілі й потяги – це задоволення не з дешевих: 1 кілограм водню в Німеччині коштує 4 – 6 євро. Це в 3 рази більше, ніж вартість газу, необхідного для генерування такої ж кількості енергії.

Аби розв'язувати цю проблему, ми маємо створити потужний водневий ринок і відповідні виробничі потужності, побудувати надійну постачальну мережу. Катеріна Райх Глава Німецької національної водневої ради

Мета Європи

Це завдання Німеччина вирішує не одна. У 2019 році країни Євросоюзу ухвалили так званий "Зелений курс". У рамках якого передбачили розвиток зелених технологій, зокрема і багатомільярдні інвестиції у водневу енергетику, задля досягнення амбітної мети: нульових викидів діоксиду вуглецю в атмосферу у 2050 році.

Скільки це коштує

На це в Європі грошей не шкодують. Лише на розвиток водневої енергетики планують виділити 4 трильйони євро. Частину з них може отримати й Україна. У вересні 2021 року держава приєдналася до проєкту побудови Центральноєвропейського водневого коридору.

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В Україні найбільша на континенті газотранспортна система. У перспективі кількох років її потужності можуть звільнитися з одного боку через дії Кремля, який витискає з ринку транзитерів, а з іншого боку – через політику Європи, яка має плани повністю відмовитися від викопного палива до 2050 року.

Чи є шанс транспортувати водень

Газові труби не зовсім підходять для транспортування водню. Однак цю проблему можна вирішити. Про це кажуть представники баварського оператора газової системи Bayernets GmbH, що стали партнерами українського оператора ГТС в центральноєвропейському водневому коридорі.

Мережі можна переобладнати. Використовувати їх можна буде не під максимальним тиском. Його доведеться знизити. Проблема у тому, що від перепадів сталь може пошкодитися. Ріхард Унтерзеер Глава Bayernets GmbH

Які ще є проблеми

Для цього потрібні багатомільйонні інвестиції. Німецькі партнери можуть дати лише частину коштів, решту українці повинні знайти самі. Та це не єдина проблема української ГТС.

Якщо говорити про нашу газотранспортну систему, то вона неадекватна до тих перспектив, які проговорюють, бо вона передбачена на 142 з половиною мільярди кубів. Я не знаю жодного споживача, який готовий купляти в масштабах мільярдів газоводневу суміш. Олексій Оржель Міністр енергетики України (2019-2020)

Європа має умови

Європа планує лише у 2030 році вийти на закупівлю в Україні 10 гігаватів водневої енергії. У нас же поки немає жодного виробника водневої суміші. Всі проєкти на стадії розробки.

Крім того, у нас мало станцій працюють на відновлюваних джерелах енергії. Європа ж готова купляти лише екологічно чистий, так званий зелений водень, який виробляють на енергії вітру чи сонця. Для розвитку сонячних і вітрових електростанцій український уряд повинен розробити прозорі правила гри у цій сфері.

Уряд має показати, яке місце буде того чи іншого сектору, того чи іншого виду енергії чи водневої, чи сонячної, чи вітрової у майбутньому, наскільки уряд дозволятиме тій чи іншій енергії розвиватися у майбутньому,

– сказала глава DiXi Group Олена Павленко.

Почати діяти потрібно вже зараз, аби вкотре не залишитися на узбіччі європейського прогресу.