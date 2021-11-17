Об этом заявил руководитель Укрзализныци Александр Камышин во время форума Минтранса.

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По его словам, до конца текущего года компания:

завершит электрификацию 50 километров пути;

получит 20 новых спальных вагонов (в настоящее время передано 5);

получит три поезда ГПКр-3 (в настоящее время передано 2).

Напомним, в начале ноября Укрзализныця получила 2 современных дизель-поезда ДПКр-3, изготовленные специалистами "Крюковского вагоностроительного завода". Проект внедряется в рамках программы президента "Большая стройка: новая железная дорога". В общей сложности на маршруты должно выйти 20 новых поездов.

Известно, что в ближайшее время Укразализныця получит еще 3 поезда: 1 – до конца 2021 года, еще два – в 2022 году. По официальным данным, общая стоимость всех 5 дизель-поездов – 840,6 миллиона гривен.