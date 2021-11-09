Транспорт виготовлений фахівцями "Крюківського вагонобудівного заводу". Проєкт впроваджується у рамках програми президента "Велике будівництво".
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Новий потяг / Фото Офіс президента
Що ще відомо
Наступний потяг доставлять до кінця 2021 року. Ще два Укрзалізниця отримає у 2022 році. Загальна вартість усіх 5 дизель-поїздів становить 840,6 мільйона гривень, а одного – 168,1 мільйона гривень. Ймовірно, регіональні експреси їздитимуть за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна.
Потяг всередині / Фото Офіс президента
Очікується, що два нові дизель-потяги незабаром вийдуть на маршрути:
- захід: Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия;
- схід: Попасна — Куп'янськ — Харків;
- в окремо визначені дні: Харків – Суми – Ворожба.