Загалом інноваційна бібліотека нараховує близько 5 тисяч книжок – як безкоштовних (третина), так і платних. Онлайн-бібліотека доступна на усіх маршрутах слідування поїздів Укрзалізниці. Однак розробники рекомендують завантажувати книжки під час зупинок потяга на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.

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Наша мета – наповнити мандрівку пасажирів змістом та емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б,

– прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Зауважують, що LibrariUZ – це абсолютно партнерський проєкт, на який не витрачалися кошти Укрзалізниці. Ідея покликана покращити пасажирський досвід та зекономити державні кошти.

Як скористатися послугою

Для того, аби скористатися новою послугою ,необхідно лише три кроки:

Перейти за посиланням або просканувати QR-код – необхідні наліпки розташовані безпосередньо у вагонах поїздів. Завантажити додаток на базі операційних систем iOS або Android. Обрати у "залізничному" каталозі LibrariUZ бажану книжку.

"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, адже освіченість нації напряму впливає на її благополуччя. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Увесь представлений контент – легальний, а переважна більшість книжок – українською мовою", – зазначив засновник Librarius Антон Мартинов.

За словами розробників, найближчим часом кількість представленої літератури сягатиме 10 000 книжок. До слова, користувачі можуть обрати також книжки англійською мовою.