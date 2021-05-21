В общем инновационная библиотека насчитывает около 5 000 книг – как бесплатных (треть), так и платных. Онлайн-библиотека доступна на всех маршрутах следования поездов Укрзализныци. Однако разработчики рекомендуют загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильного мобильной связи.
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Наша цель – наполнить путешествие пассажиров содержанием и эмоциями, в противовес стандартной доставке из пункта А в пункт Б,
– прокомментировал и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
Отмечают, что LibrariUZ – это абсолютно партнерский проект, на который не тратились средства Укрзализныци. Идея призвана улучшить пассажирский опыт и сэкономить государственные средства.
Как воспользоваться услугой
Для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо всего три шага:
- Перейти по ссылке или просканировать QR-код – необходимые наклейки расположены непосредственно в вагонах поездов.
- Скачать приложение на базе операционных систем iOS или Android.
- Выбрать в "железнодорожном" каталоге LibrariUZ желаемую книгу.
"Для нас вместе с железной дорогой это шаг к популяризации чтения среди украинцев, ведь образованность нации напрямую влияет на ее благополучие. Теперь пассажир сможет читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету, что очень важно в дороге, где связь не всегда стабильна. Весь представленный контент – легальный, а подавляющее большинство книг – на украинском языке ", – отметил основатель Librarius Антон Мартынов.