Функцію розробляли впродовж декількох місяців. Вона доступна в останньому оновленні програми Google Phone, що вийшло в травні.

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Як це працює

Нова функція працює як нове налаштування під назвою "Оголошення ідентифікатора абонента". Ви можете обрати цю опцію, щоб увімкнути сповіщення Called ID:

  • для всіх дзвінків;
  • тоді, коли ви використовуєте гарнітуру;
  • повністю її вимкнути.

Після активації функція повідомляє ім'я або номер телефону абонента під час вхідних дзвінків. Це допоможе користувачам швидко зрозуміти, бажають вони відповісти на вхідний дзвінок чи ні – для цього більше не потрібно дивитися на екран телефона. Ба більше, це вагома перевага для користувачів, які мають вади зору.