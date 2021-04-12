В Україні запустили першу "мобільну бібліотеку" Librarius. Цифрове рішення вміщує тисячі книжок, які можна читати як онлайн, так і офлайн.

Діджитал-проєкт пропонує інструмент для переходу в нову цифрову епоху для індустрії книговидання – епоху сервісу і шерінгової економіки.

Не пропустіть 5 причин, чому читання художньої літератури робить нас кращими

Це нова модель дистрибуції для українських видавців і запуск циркуляції крові організмом системи книгорозповсюдження. І, ні, це не заміна паперових книг. Це додаткові можливості для читачів з метою популяризації читання, як необхідної навички людини ХХІ століття,

– зауважує Антон Мартинов.

Онлайн-бібліотека Librarius / Скриншот Librarius

Що відомо

Librarius – це унікальна система, яка передбачає захищений формат файлу електронної книжки та аудіокниги. Важливо, що файл видавця не доступний для нелегальної передачі на торенти та телеграм-канали. Застосунок доступний на iOS та Android.

"Librarius – книготорговець з латини, тому я вимовляю слово, як "Лібраріус", хоча англомовні люди кажуть "Лайбреріус", що також правильно, – відзначає творець.

За словами розробників, проєкт готували впродовж 6 місяців. Наразі готова MVP версія і понад 3 000 електронних книжок від найпрогресивніших українських видавців, зокрема й широкий вибір безкоштовних книжок, переважно літературної класики.

Безперечно, розробники планують розвивати український контент – це самвидав та оцифрування видавничих портфелів видавництв й бібліотек. Крім того, фахівці мають намір під'єднати великий асортимент іншомовних книжок з метою виходу на міжнародний ринок.

Додаток Librarius / Скриншот Librarius

У найближчому майбутньому розробники планують: