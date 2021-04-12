В Україні запрацювала інноваційна онлайн-бібліотека Librarius
В Україні запустили першу "мобільну бібліотеку" Librarius. Цифрове рішення вміщує тисячі книжок, які можна читати як онлайн, так і офлайн.
Джерело:фейсбук Антона Мартинова
Діджитал-проєкт пропонує інструмент для переходу в нову цифрову епоху для індустрії книговидання – епоху сервісу і шерінгової економіки.
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Це нова модель дистрибуції для українських видавців і запуск циркуляції крові організмом системи книгорозповсюдження. І, ні, це не заміна паперових книг. Це додаткові можливості для читачів з метою популяризації читання, як необхідної навички людини ХХІ століття,
– зауважує Антон Мартинов.
Онлайн-бібліотека Librarius / Скриншот Librarius
Що відомо
Librarius – це унікальна система, яка передбачає захищений формат файлу електронної книжки та аудіокниги. Важливо, що файл видавця не доступний для нелегальної передачі на торенти та телеграм-канали. Застосунок доступний на iOS та Android.
"Librarius – книготорговець з латини, тому я вимовляю слово, як "Лібраріус", хоча англомовні люди кажуть "Лайбреріус", що також правильно, – відзначає творець.
За словами розробників, проєкт готували впродовж 6 місяців. Наразі готова MVP версія і понад 3 000 електронних книжок від найпрогресивніших українських видавців, зокрема й широкий вибір безкоштовних книжок, переважно літературної класики.
Додаток Librarius / Скриншот Librarius
У найближчому майбутньому розробники планують:
- запустити підписну модель;
- випробувати й фіналізувати остаточний функціонал аудіокниг;
- розширити сервіс корпоративних бібліотек для B2B клієнтів;
- розробити продукт для інтеграції з бібліотеками.
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