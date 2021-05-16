Балістичний шолом випробували в українській акредитованій лабораторії. Це – розробка вітчизняної компанії UaRms.

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При дизайні шоломів за основу взяли 2 моделі – піхотний шолом ACH MICH 2000 та Ops-Core high cut. Їх сьогодні активно використовують провідні армії країн-членів НАТО.

Шолом TOR-D
Що відомо про український шолом TOR-D / Інфографіка "АрміяInform"

Новий стандарт передбачає перевірку шоломів на:

  • стійкість до впливу різних умов експлуатації (як дуже низьких, так і дуже високих температур);
  • стійкість до відкритого полум'я;
  • міцність утримуючої системи під час статичного та динамічного навантаження;
  • стабілізацію шолому на голові користувача під час виконання бойових завдань тощо.

Зауважимо, що шоломи TOR-D за рівнем балістичного захисту відповідають стандартам НАТО. Вони зручні у застосуванні та надійні у використанні.

Перевірка у США

Раніше вони також успішно пройшли випробування у США. Там, зокрема, перевірили енергію впливу на голову бійця після влучання в шолом 9-міліметрової пістолетної кулі Luger.

За дозволених до 400 G (одиниць вимірювання) максимальний показник сягав 216,9 G. Це означає відсутність контузії у бійця та можливість далі виконувати бойового завдання.