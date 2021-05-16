Балістичний шолом випробували в українській акредитованій лабораторії. Це – розробка вітчизняної компанії UaRms.

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При дизайні шоломів за основу взяли 2 моделі – піхотний шолом ACH MICH 2000 та Ops-Core high cut. Їх сьогодні активно використовують провідні армії країн-членів НАТО.



Що відомо про український шолом TOR-D / Інфографіка "АрміяInform"

Новий стандарт передбачає перевірку шоломів на:

стійкість до впливу різних умов експлуатації (як дуже низьких, так і дуже високих температур);

стійкість до відкритого полум'я;

міцність утримуючої системи під час статичного та динамічного навантаження;

стабілізацію шолому на голові користувача під час виконання бойових завдань тощо.

Зауважимо, що шоломи TOR-D за рівнем балістичного захисту відповідають стандартам НАТО. Вони зручні у застосуванні та надійні у використанні.

Зверніть увагу! TOR-D – це полегшена версія шолома ТОR. У ньому є спеціальні бокові вирізи, які створюють додаткові можливості для роботи з навушниками та радіогарнітурами.

Перевірка у США

Раніше вони також успішно пройшли випробування у США. Там, зокрема, перевірили енергію впливу на голову бійця після влучання в шолом 9-міліметрової пістолетної кулі Luger.

За дозволених до 400 G (одиниць вимірювання) максимальний показник сягав 216,9 G. Це означає відсутність контузії у бійця та можливість далі виконувати бойового завдання.