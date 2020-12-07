Українські інженери та підприємці представили світу новий винахід – пристрій SEMCS (Smart Eco-friendly Mosquito Control System). Він створює територію, "вільну від комарів".

Команда Mosquito Control перемогла у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2020. Розробники переконані, що система зможе забезпечити належний захист людей від комарів, водночас не шкодитиме довкіллю, розповідає hromadske.

Цікаво: У США представили робота-садівника: як виглядає, що вміє – відео

Як це працює?

Автори винайшли новий алгоритм боротьби з набридливими комахами. Так, чорну металеву конструкцію заввишки 1,2 метра встановлюють на відкритому повітрі. За допомогою спеціальної речовини розробка поширює запах та подає сигнал комахам. Також прилад випромінює тепло та виділяє вуглекислий газ, імітуючи людське дихання. Комахи підлітають до SEMCS в пошуках крові, натомість потрапляють у пастку – приманка їх засмоктує.

Запевняють, що дієвість пристрою користувач відчує майже одразу. Проте, щоб подвір'я приватного будинку (чи то будь-яка інша територія) звільнилася від комарів потрібно приблизно три тижні. Надалі розробники радять лишати прилад увімкненим, аби вчасно знешкоджувати новоприбулих комах. Пристрій SEMCS / Фото Mosquito Control Чому пристрій є актуальним?

Важливо! Комарі – одні з найнебезпечніших комах, адже вони є збудниками малярії, гарячки Зіка та інших небезпечних хвороб. За даними ВООЗ, у 2018 році на малярію захворіли майже 230 мільйонів людей, з яких понад 400 тисяч – померли.

Не пропустіть: Українські вчені створили пластик з грибів: це сталося випадково – відео

Безперечно, в Україні комарі не несуть явної загрози життю та здоров'ю людини, тож проблема боротьби з комахами стоїть не так гостро, як у тропічних країнах. Там ці комахи активно поширюють смертельно небезпечні хвороби, які нерідко провокують летальні наслідки. Очікують, що незабаром пристрій зможе вийти на світовий ринок.