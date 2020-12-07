Пастка для кровопивців: українці розробили технологію проти комарів – фото, як працює
Українські інженери та підприємці представили світу новий винахід – пристрій SEMCS (Smart Eco-friendly Mosquito Control System). Він створює територію, "вільну від комарів".
Команда Mosquito Control перемогла у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2020. Розробники переконані, що система зможе забезпечити належний захист людей від комарів, водночас не шкодитиме довкіллю, розповідає hromadske.
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Як це працює?
Автори винайшли новий алгоритм боротьби з набридливими комахами. Так, чорну металеву конструкцію заввишки 1,2 метра встановлюють на відкритому повітрі. За допомогою спеціальної речовини розробка поширює запах та подає сигнал комахам. Також прилад випромінює тепло та виділяє вуглекислий газ, імітуючи людське дихання. Комахи підлітають до SEMCS в пошуках крові, натомість потрапляють у пастку – приманка їх засмоктує.
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Безперечно, в Україні комарі не несуть явної загрози життю та здоров'ю людини, тож проблема боротьби з комахами стоїть не так гостро, як у тропічних країнах. Там ці комахи активно поширюють смертельно небезпечні хвороби, які нерідко провокують летальні наслідки. Очікують, що незабаром пристрій зможе вийти на світовий ринок.
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