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Башта обладнана:

відеокамерою;

світлодіодними прожекторами;

листодувкою;

трьома окремими соплами, які "стріляють" потоками води, гербіцидів і пестицидів.

Що вміє Yardroid?

Завдяки штучному інтелекту та функції бортового зору Yardroid може самостійно косити газони за визначеним маршрутом. Користувач може регулювати висоту лез, які ріжуть траву, за допомогою відповідного додатка на смартфоні. Крім того, робот має опцію режиму поливу рослин і "стріляє" в них потоками води за встановленим графіком. Yardroid також ідентифікує бур’ян й комах-шкідників та реагує на них, розбризкуючи гербіциди чи пестициди. Потоки води також допомагають відлякувати небажаних гостей.

Робот-садівник Yardroid / Фото Yardroid

Додаткові можливості:

здуває листя з тротуарів; може патрулювати майно вночі та надсилати звукове попередження, якщо помітить зловмисника: Yardroid записує відео із зображенням підозрюваного та обприскує його водою, якщо той відмовиться піти геть; якщо робота викрадуть – він дасть про себе знати за допомогою вбудованого GPS-пристрою і власник відстежить його місцеперебування; самостійно наповнює резервуар водою: робот паркується біля шланга, обладнаного спеціальним клапаном із сонячною батареєю; користувач може керувати роботом в додатку.