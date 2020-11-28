Науковцям Херсонського університету вдалося створити унікальний пластик – з грибного міцелію. При чому, сталося це завдяки щасливому збігу обставин.

Вчені досліджували, на яких матеріалах краще вирощувати гриби. Експериментуючи, вони зібрали ґрунт, який залишився після збирання глив, повідомляє "#ШоТам".

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Після цього про нього не згадували кілька днів. З'ясувалося, що за цей час грибниця перетворила рихлу солому на матеріал, схожий на пінопласт.

Науковці пояснили, що солома перетворилася на пластик завдяки клейковині міцелію грибів. "Вкладаєте у матрицю, підсушуєте у пристрої чи на сонці – жодної хімії", – наголосив Ігор Чернишов.

З нового матеріалу херсонські вчені виготовили лампу та навіть горщик для рослин. "Грибний пластик" пройшов випробування – його перевірили вологою та температурою.

Нам пропонували вкривати лаком – але навіщо? Воно природне і гарне. А коли виріб набридне, його завжди можна розкришити на городі. Це наче лего, можна зібрати усе,

– зауважив Максим Левченко.

Зараз дослідники працюють над створенням дощечки для садових меблів, а також шукають спонсорів для своїх майбутніх експериментів та проєктів.

Як виглядає грибний біопластик: дивіться відео "#ШоТам"