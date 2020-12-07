Украинские инженеры и предприниматели представили миру новое изобретение – устройство SEMCS (Smart Eco-friendly Mosquito Control System). Оно создает территорию, "свободную от комаров".

Команда Mosquito Control победила в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2020. Разработчики убеждены, что система сможет обеспечить надлежащую защиту людей от комаров, при этом не будет вредить окружающей среде, рассказывает hromadske.

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Как это работает?

Авторы изобрели новый алгоритм борьбы с надоедливыми насекомыми. Так, черную металлическую конструкцию высотой 1,2 метра устанавливают на открытом воздухе. С помощью специального вещества разработка распространяет запах и подает сигнал насекомым. Также прибор излучает тепло и выделяет углекислый газ, имитируя человеческое дыхание. Насекомые подлетают к SEMCS в поисках крови, вместо этого попадают в ловушку – приманка их засасывает.

Уверяют, что действенность устройства пользователь почувствует почти сразу. Однако, чтобы двор частного дома (или любая другая территория) освободилась от комаров нужно примерно три недели. В дальнейшем разработчики советуют оставлять прибор включенным, чтобы вовремя обезвредить новоприбывших насекомых.