Фахівці українського підприємства ПАТ "Завод "Маяк" представили дві далекобійні гвинтівки великого калібру. Вони здатні вразити ціль на дистанції до 3 кілометрів.

Розробники підкреслюють, що саме такої зброї вкрай не вистачає на передовій. Тож Міноборони України має вирішити, чи отримають сучасне озброєння українські армійці, розповідає defence-ua.com.

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Перша розробка фахівців держпідприємства – "болтова" снайперська гвинтівка під назвою "Володар обрію". Має калібр 12,7 міліметра і може пробити броню радянського БТР чи пошкодити гусеницю танка.

Друга розробка українських зброярів – надзвукова піхотна гармата 14,5 калібру, яка оснащена глушником та компенсатором віддачі. Дальність складає 3 кілометри.

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Довідка

АТ "Завод Маяк" – українське підприємство, що спеціалізується на розробці та виготовленні стрілецької зброї та її складових компонентів, артилерійської зброї, ремонті та модернізації військової техніки. Також виробляє апаратуру мовного оповіщення при аварійних ситуаціях військових, цивільних літаків та гелікоптерів. Забезпечене високоточним унікальним обладнанням та сучасними технологіями. Входить до складу "Укроборонпрому".