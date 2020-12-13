Українська армія отримала нову партію бронеавтомобілів"Козак-2". Їх передало на оснащення військовим вітчизняне підприємство НВО "Практика".

Транспорт виготовили відповідно до Державного оборонного замовлення, яке у підприємстві завершили достроково, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

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Напередодні Збройним силам України передали понад 40 таких машин. 70% компонентів та комплектуючих бронеавтомобіля "Козак-2" виготовлені українськими виробниками.

У НВО "Практика" також підкреслили, що особливо пишаються тим, що при виготовленні "Козак-2" співпрацюють саме переважно з українськими підприємствами.



Так виглядає бронемашина "Козак-2" / Фото НВО "Практика"



Українським військовим передали понад 40 машин /Фото НВО "Практика"

Що відомо про "Козак-2"

Цей бронеавтомобіль пройшов повний цикл державних випробувань. Вперше українська армія взяла його на озброєння ще у березні 2017 року. Загалом наразі у розпорядженні ЗСУ та вітчизняних силових структур – 240 таких авто.

У 2019 році броньований позашляховик випробували українські десантники – бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї.

Випробування бронемашини "Козак-2" у 2019 році / Фото Генштабу ЗСУ