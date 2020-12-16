Міноборони України та конструкторське бюро "ЛУЧ" підготували угоду на розробку авіаційної версії ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" для авіації Повітряних сил ЗСУ.

Фахівці стверджують, що фронтові бомбардувальники Су-24М – найперспективніші носії нової ракетної зброї. Це пов'язано з тим, що крім носія його системи можуть забезпечити цілевказання, розповідає "Український Мілітарний Портал".

Варте уваги: Український AН-124 доставив супутник для Space X на базу NASA: фото

"Нептун": що це таке?

РК-360 МЦ "Нептун" – це комплекс крилатих ракет наземного базування, оснащений протикорабельною ракетою Р-360 Нептун. Вона була прийнята Україною на озброєння у серпні 2020 року. Комплекс призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет. Його також застосовують для берегових радіоконтрастних цілей, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, що діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів. Комплекс ефективно працює в простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби та року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

Арсенал озброєння літака Су-24М ПС ЗСУ / Фото Ділан Малясов

Читайте також: Американський безпілотник випробує протиповітряну оборону України: деталі

Чому це важливо?

Генеральний конструктор КБ "ЛУЧ" Олег Коростельов відзначає, що наразі вже готові договірні документи на розробку комплексу. Головним замовником виступає Міністерство оборони України. Напрям є одним з найефективніших, адже розробка одразу збільшить дистанцію роботи цього комплексу.