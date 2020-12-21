Специалисты украинского предприятия ПАО "Завод" Маяк" представили две дальнобойные винтовки крупного калибра. Они способны поразить цель на дистанции до 3 километров.

Разработчики подчеркивают, что именно такого оружия крайне не хватает на передовой. Поэтому Минобороны Украины должно решить, получат ли современное вооружение украинские армейцы, рассказывает defence-ua.com.

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О новинках

Первая разработка специалистов госпредприятия – "болтовая" снайперская винтовка под названием "Обладатель горизонта". Имеет калибр 12,7 миллиметра и может пробить броню советского БТР или повредить гусеницу танка.

Вторая разработка украинских оружейников – сверхзвуковая пехотная пушка 14,5 калибра, которая оснащена глушителем и компенсатором отдачи. Дальность составляет 3 километра.

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Справка

АО "Завод Маяк" – украинское предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении стрелкового оружия и его составных компонентов, артиллерийского оружия, ремонте и модернизации военной техники. Также производит аппаратуру речевого оповещения при аварийных ситуациях военных, гражданских самолетов и вертолетов. Обеспечено высокоточным уникальным оборудованием и современными технологиями. Входит в состав "Укроборонпрома".