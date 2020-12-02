Український стартап PatentBot здобув перемогу в міжнародному конкурсі інновацій у сфері юриспруденції та технологій LegalTech Breakthrough Awards.

Усього в конкурсі брали участь понад 1 250 кандидатів з 14 країн світу. Стартапи змагалися у сферах ведення справ, стосунків з клієнтами, аналітики, даних, документації, юридичної освіти, ботів і не тільки, пише Ліга.tech.

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PatentBot – найкращий віртуальний асистент року за версією Breakthrough Award. Я обожнюю цю дівчинку. Але ще більше я обожнюю нашу команду, яка привела проєкт до такого успіху,

– відзначила CEO PatentBot Наталія Владимирова.

PatentBot: що відомо?

PatentBot – це чат-бот для реєстрації торгових марок. Автори проєкту – програмісти та юристи – фахівці у сфері інтелектуальної власності. Розробники запевняють, що весь процес від подачі заявки на реєстрацію до оплати держмита відбувається онлайн не більше ніж за 10 хвилин. Інтеграція blockchain в сервіс допоможе спростити та захистити складну систему захисту авторських прав.

Онлайн-реєстратор торгових марок PatientBot / Фото PatentBot

Крім того, автори PatentBot розробили власний класифікатор, який визначає клас торгової марки відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг та радить їх користувачеві.

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Віртуальний помічник PatentBot розпочав свою роботу в липні 2017 року в Україні, а згодом – вийшов на ринок США, ЄС та Китаю. У травні 2018 року PatentBot привернув інвестиції від одного з найбільших акселераторів Гонконгу та був оцінений в 750 тисяч доларів. У липні 2019 року PatentBot був оцінений в 1 мільйон доларів. Внаслідок залучених інвестицій стартап оцінили у 2,5 мільйона доларів.