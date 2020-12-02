Український стартап переміг у міжнародному конкурсі інновацій: що відомо про PatentBot
Український стартап PatentBot здобув перемогу в міжнародному конкурсі інновацій у сфері юриспруденції та технологій LegalTech Breakthrough Awards.
Усього в конкурсі брали участь понад 1 250 кандидатів з 14 країн світу. Стартапи змагалися у сферах ведення справ, стосунків з клієнтами, аналітики, даних, документації, юридичної освіти, ботів і не тільки, пише Ліга.tech.
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PatentBot – найкращий віртуальний асистент року за версією Breakthrough Award. Я обожнюю цю дівчинку. Але ще більше я обожнюю нашу команду, яка привела проєкт до такого успіху,
– відзначила CEO PatentBot Наталія Владимирова.
PatentBot: що відомо?
PatentBot – це чат-бот для реєстрації торгових марок. Автори проєкту – програмісти та юристи – фахівці у сфері інтелектуальної власності. Розробники запевняють, що весь процес від подачі заявки на реєстрацію до оплати держмита відбувається онлайн не більше ніж за 10 хвилин. Інтеграція blockchain в сервіс допоможе спростити та захистити складну систему захисту авторських прав.
Онлайн-реєстратор торгових марок PatientBot / Фото PatentBot
Крім того, автори PatentBot розробили власний класифікатор, який визначає клас торгової марки відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг та радить їх користувачеві.
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