Стажування в Кремнієвій долині: обрали українських IT-фахівців, які поїдуть до США
За підсумками IT-чемпіонату DEV Challenge в Україні обрали найкращих розробників технологій для онлайн-кінотеатру Cinema Tech. Переможці поїдуть на стажування до високотехнологічної столиці світу – Кремнієвої долини.
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV за підтримки Міністерства цифрової трансформації запровадив категорію Cinema Tech у межах чемпіонату. Цьогоріч DEV Challenge відбувався в онлайн-форматі, пише Укрінформ.
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Переможці чемпіонату
На стажування в Америку поїдуть:
- Дар’я Поліщук – перемога у номінації Product Design (UX). Вона запропонувала рішення, яке допомагає глядачеві більш цікаво проводити час на стрімінговій платформі за допомогою додавання соціальної складової.
- Дмитро Бойчук – перемога у номінації App design (UI), категорія hard. Він створив найкраще рішення нового візуального стилю для мобільного додатку онлайн-кінотеатру, яке буде зручним для перегляду контенту як на Smart TV, так і на телефоні.
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