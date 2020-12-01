Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV за підтримки Міністерства цифрової трансформації запровадив категорію Cinema Tech у межах чемпіонату. Цьогоріч DEV Challenge відбувався в онлайн-форматі, пише Укрінформ.

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Загалом в IT-чемпіонаті взяло участь понад 1000 фахівців – 31 відсоток жінок та 69 відсотків чоловіків. За перемогу боролися представники 11 країн та 89 населених пунктів. До фіналу потрапило близько 150 учасників.

Учасники показали, що ми маємо величезний потенціал для розвитку власної стрімінгової платформи високого рівня, яка дозволить українським глядачам стати постійними поціновувачами якісного національного контенту,

– зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.