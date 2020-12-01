27 листопада Innovationspreis Berlin Brandenburg оголосив цьогорічних переможців. Основні премії отримали 5 підприємств федеральних земель Берліну та Бранденбургу, а ще одному з конкурсантів було вручено окремий приз.

Нагородження проводилось в онлайн-режимі, повідомляє Innovationspreis Berlin Brandenburg.

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Переможці 2020 та їх винаходи

Цьогоріч в конкурсі брав участь 221 конкурсант, а основну грошову винагороду отримали 5 підприємств:

Belyntic GmbH. Берлінська компанія розробила нову технологію очищення пептидів, яка дозволяє набагато якісніше проводити дослідження лікарських засобів та може стати проривом у лікуванні багатьох важких захворювань, зокрема раку. Розробники запевняють, що технологія є економічно та екологічно вигідною, і це допоможе з легкістю вивести її на ринок.

Lana Labs GmbH. Команда з міжнародних ІТ-експертів спеціалізується на комп’ютерному аналізі бізнес-процесів та технологій виробництва. Їх мета — робити бізнес "розумнішим", ефективнішим та швидшим завдяки автоматизованому аналізу процесів підприємств. Для цього компанія створила спеціальне програмне забезпечення LANA, складний алгоритм якого є унікальним на ринку.

Lumenion GmbH. Для виробництва стійких джерел відновлювальної енергії компанія розробила систему енергозбереження Lumenion, яка переробляє електричний струм в теплову енергію та зберігає її при температурі 650 градусів Цельсія. Накопичене тепло економічно вигідне та може бути ефективно використане для промисловості або ж для централізованого опалення.

ME Energy – Liquid Electricity GmbH. Компанія розробляє пристрої рідинної генерації енергії. Нею було створено інноваційну технологію під назвою "Зарядний вузол", яка дозволяє постачати електроенергію в радіусі 200 кілометрів всього за 10 хвилин без будь-якої звично необхідної на те інфраструктури (високовольтних ліній, проводів електропередач та електричних стовпів). Електроенергія виробляється в рідинному генераторі на спеціальній станції, без викидів СО2.

Voculap GmbH. Компанія створила окрему "об’ємну" кіностудію, де можна фільмувати відразу у 3D, без необхідного на те дороговартісного motion-capture обладнання. Акторам не потрібно одягати спеціальні костюми, а об’ємні відеоролики виглядають більш реалістично. Вартість продукування 3D-фільмів завдяки інноваційному знімальному майданчику зменшується в кілька разів.

Приз вдячності

Окремий приз цьогоріч отримала компанія Regional Hero GmbH, що виникла на основі некомерційної платформи Helfen.Berlin. Організація підтримувала маленькі підприємства під час першого локдауну, пов’язаного з поширенням COVID-19. Вона надавала консультації щодо діджиталізації, розширення та майбутніх перспектив малому регіональному бізнесу.

Хоча компанія нічого і не винайшла, організатори конкурсу інновацій вирішили вмотивувати та висловити свою вдячність Regional Hero, нагородивши їх окремим призом у 5 000 євро.

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Що відомо про конкурс?

Конкурс інновацій Берлін-Бранденбург вперше проводився у 1984-у році. Відтоді в ньому взяли участь понад 4 000 конкурсантів, а нагороджено було 160 переможців. Innovationspreis – ініціатива уряду Берліну, що сьогодні фінансується 23 партнерами. Метою конкурсу є мотивація малих та середніх підприємств до створення інноваційних винаходів та технологій, а також розвиток місцевої економіки. Щороку кілька переможців отримують грошову винагороду у розмірі 10 000 євро.