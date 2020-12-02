Украинский стартап PatentBot одержал победу в международном конкурсе инноваций в сфере юриспруденции и технологий LegalTech Breakthrough Awards.

Всего в конкурсе принимали участие более 1 250 кандидатов из 14 стран мира. Стартапы соревновались в сферах ведения дел, отношений с клиентами, аналитики, данных, документации, юридического образования, ботов и не только, пишет Ліга.tech.

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PatentBot – лучший виртуальный ассистент года по версии Breakthrough Award. Я обожаю эту девочку. Но еще больше я обожаю нашу команду, которая привела проект к такому успеху,

– отметила CEO PatentBot Наталья Владимирова.

PatentBot: что известно?

PatentBot – это чат-бот для регистрации торговых марок. Авторы проекта – программисты и юристы – специалисты в сфере интеллектуальной собственности. Разработчики уверяют, что весь процесс от подачи заявки на регистрацию до оплаты госпошлины происходит онлайн не более чем за 10 минут. Интеграция blockchain в сервис поможет упростить и защитить сложную систему защиты авторских прав.



Онлайн-регистратор торговых марок PatientBot / Фото PatientBot

Кроме того, авторы PatentBot разработали собственный классификатор, который определяет класс торговой марки в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и советует их пользователю.

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Виртуальный помощник PatentBot начал свою работу в июле 2017 года в Украине, а затем – вышел на рынок США, ЕС и Китая. В мае 2018 года PatentBot привлек инвестиции от одного из крупнейших акселераторов Гонконга и был оценен в 750 тысяч долларов. В июле 2019 года PatentBot был оценен в 1 миллион долларов. В результате привлеченных инвестиций стартап оценили в 2,5 миллиона долларов.