Украинский стартап победил в международном конкурсе инноваций: что известно о PatentBot
Украинский стартап PatentBot одержал победу в международном конкурсе инноваций в сфере юриспруденции и технологий LegalTech Breakthrough Awards.
Всего в конкурсе принимали участие более 1 250 кандидатов из 14 стран мира. Стартапы соревновались в сферах ведения дел, отношений с клиентами, аналитики, данных, документации, юридического образования, ботов и не только, пишет Ліга.tech.
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PatentBot – лучший виртуальный ассистент года по версии Breakthrough Award. Я обожаю эту девочку. Но еще больше я обожаю нашу команду, которая привела проект к такому успеху,
– отметила CEO PatentBot Наталья Владимирова.
PatentBot: что известно?
PatentBot – это чат-бот для регистрации торговых марок. Авторы проекта – программисты и юристы – специалисты в сфере интеллектуальной собственности. Разработчики уверяют, что весь процесс от подачи заявки на регистрацию до оплаты госпошлины происходит онлайн не более чем за 10 минут. Интеграция blockchain в сервис поможет упростить и защитить сложную систему защиты авторских прав.
Онлайн-регистратор торговых марок PatientBot / Фото PatientBot
Кроме того, авторы PatentBot разработали собственный классификатор, который определяет класс торговой марки в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и советует их пользователю.
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