Вертоліт Sea Lynx Lemmy покликаний замінити Sea Lynx Dusty. Техніку використовуються на німецькому фрегаті Bayern (F217) класу Brandenburg, що розташований у Тихоокеанському регіоні.
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Sea Lynx: що відомо
Багатоцільовий вертоліт Sea Lynx виготовлений британською компанією Westland Aircraft. Розробка забезпечує максимальну швидкість 260 кілометрів на годину, а її дальність польоту становить 630 кілометрів. На озброєнні Німеччини є близько 20 таких гвинтокрилів.
Які ще перевезення здійснив Ан-124 "Руслан"
- листопад 2020 року – літак доправив 2 винищувачі F/A-18 Hornet з Австралії до Канади;
- грудень 2020 року – літак доставив супутник для компанії Ілона Маска Space X;
- лютий 2021 року – літак транспортував 3 американські Bell UH-1H Huey 2 до Бейрута (Ліван);
- липень 2021 року – літак перевіз 4 винищувачі F-16 з Ізраїлю до США;
- серпень 2021 року – літак доставив 3 іспанські вертольоти NH-90 до Малі та 2 вертольоти Leonardo AW119Kx до Бразилії.