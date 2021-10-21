Вертоліт Sea Lynx Lemmy покликаний замінити Sea Lynx Dusty. Техніку використовуються на німецькому фрегаті Bayern (F217) класу Brandenburg, що розташований у Тихоокеанському регіоні.

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Sea Lynx: що відомо

Багатоцільовий вертоліт Sea Lynx виготовлений британською компанією Westland Aircraft. Розробка забезпечує максимальну швидкість 260 кілометрів на годину, а її дальність польоту становить 630 кілометрів. На озброєнні Німеччини є близько 20 таких гвинтокрилів.

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