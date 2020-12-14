Український AН-124 доставив супутник для Space X на базу NASA: фото
Авіатранспортний підрозділ "Антонов" безпечно доставив супутник для компанії Ілона Маска Space X. Вантаж був перевезений на борту АН-124 "Руслан" у спеціальному контейнері, розробленому французькою компанією Airbus.
Підкреслюють, що це найбільший супутник за всю історію перевезень авіакомпанії – вага вантажу склала 55 тонн. Про це повідомила пресслужба Авіаліній Антонова у Facebook.
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Український AН-124 безпечно доставив супутник для Space X / Фото Antonov Airlines
Як це вдалося?
Завантаження і розвантаження контейнеру з супутником вагою 55 тонн відбувалося впродовж п’яти годин. Вантаж вилетів з аеропорту Blagnac (Тулуза, Франція) і прибув до аеропорту KTTS Nasa Shuttle Landing Facility (Тітусвілл, США), який до 2011 року НАСА використовувало для відправки шатлів у космос.
"Ми благополучно і вчасно доставили найбільший супутник, який нам доводилося транспортувати!", – йдеться в повідомленні.
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Український AН-124 безпечно доставив супутник для Space X / Фото Antonov Airlines
Довідка
Державне підприємство "Антонов" – український авіабудівний концерн, що об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 року входить до складу державного концерну "Укроборонпром".
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