Український транспортний літак АН-124-100 держпідприємства "Антонов" доставив в Бейрут 3 американські вертольоти. Нові Bell UH-1H Huey 2 призначені для ліванських ВПС.

США передали нові вертольоти Huey 2 армії Лівану з метою заміни старих Huey 1. Відзначається, що вартість одного вертольота становить 5,6 мільйона доларів.

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Український "Руслан" доставив американські вертольоти в Ліван / Фото Крила

Церемонія передачі нових вертольотів відбулася на авіабазі Бейрута. У заході взяли участь генерал-майор Мілад Ісаак, який представляв головнокомандувача ВПС Лівану, та посол США в Лівані Дороті Ши.

Вертольоти, надані США, внесуть безпосередній внесок у поліпшення оперативних можливостей армії Лівану і забезпечення виконання нею різних обов'язків по захисту Лівану і його народу,

– відзначила посол США.

Український "Руслан" доставив американські вертольоти в Ліван / Фото Крила

АН-124 "Руслан" Український літак, розроблений компанією "Антонов". Літак АН-124 є одним з найбільших серійних вантажних літаків у світі. На його основі розробили комерційний транспортний літак АН-124-100.

Довідка

"Антонов" – українське державне підприємство, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом літаків. Крім того, однією з головних сфер діяльності концерну є вантажні авіаперевезення. Об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс. Входить до складу держконцерну "Укроборонпром".