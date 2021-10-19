Exosonic застосує технології наступного покоління. Зокрема, з метою зменшення звукового удару.
Варте уваги Псевдосупутник Airbus Zephyr досяг рекордної висоти: цифра вражає
Деталі
Очікується, що новий безпілотник:
- забезпечить пілотам живу льотну підготовку;
- зможе імітувати ворожі цілі;
- нестиме різні корисні навантаження й датчики;
- звільнить пілотів і літальні апарати для виконання інших завдань;
- знизить знос бойових літаків;
- допоможе заощадити кошти.
Наша мета – швидко доставляти людей у будь-яку точку за допомогою нашого авіалайнера, призначеного для надзвукових польотів над землею з приглушеним звуковим ударом,
– говорить генеральний директор Exosonic Норріс Ті.