Exosonic застосує технології наступного покоління. Зокрема, з метою зменшення звукового удару.

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Деталі

Очікується, що новий безпілотник:

забезпечить пілотам живу льотну підготовку;

зможе імітувати ворожі цілі;

нестиме різні корисні навантаження й датчики;

звільнить пілотів і літальні апарати для виконання інших завдань;

знизить знос бойових літаків;

допоможе заощадити кошти.

Наша мета – швидко доставляти людей у будь-яку точку за допомогою нашого авіалайнера, призначеного для надзвукових польотів над землею з приглушеним звуковим ударом,

– говорить генеральний директор Exosonic Норріс Ті.

Відтак розробка БПЛА має стратегічно важливе значення для компанії. Термін виконання замовлення – 15 місяців.