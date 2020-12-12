27 листопада Український фонд стартапів провів 17 пітч, на якому 12 стартапів презентували свої ідеї. На засіданні Наглядової ради Фонду обрали 8 переможців. Які проєкти профінансують – читайте у матеріалі.

Так, відібрали проєкти на етапі pre-seed (грант 25 000 доларів). Про це повідомляється у пресрелізі фонду.

Основними критеріями оцінки pre-seed стартапів були:

ідея;

команда;

стратегія розвитку;

ринок;

доцільність фінансування.

Переможці

Supplio

Автоматизована платформа поповнення запасів для постачальників косметики, яка інтегрує їх зі своїми клієнтами (салони краси, аптеки, магазини), що забезпечує автоматичне управління замовленнями на основі фактичних запасів клієнтів та використання продуктів, рекомендує нові продукти та акції, вирішує проблеми із замовленнями. Сприяє зменшенню ручної роботи із замовленнями на 90 відсотків, а загальні витрати – на 30-35 відсотків.

iCardy

Зручний та доступний сервіс, що дозволяє з 99 відсотковою достовірністю у режимі реального часу діагностувати ризик виникнення проблем серця.

AssayMe

Персональний Wellness&Health assistant, що дозволяє користувачам контролювати стан свого здоров'я за допомогою медичних експрес-тестів в домашніх умовах. Комплексний інструмент для якіснішої телемедицини.

Recoshelf

Технологія, яка за допомогою розумних IoT камер спостерігає за полицями в магазинах, перевіряє наявність товару, асортимент і ціни, допомагає підняти продажі на 5-6 відсотків.

Reelly

Digital платформа, яка допомагає знайти відповідального експерта з нерухомості у потрібному сегменті та локації.

BloggerMall

Платформа для співпраці з блогерами. Вона дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як: аналітика сторінок в соціальних мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, рейтингова система та функція Безпечна угода.

Chargeback Optimizer

Платформа автоматизованої обробки проблемних операцій з платіжними картками для банків, платіжних провайдерів, підприємств торгівлі та сервісу. Вона дозволяє зменшити вартість та скоротити час розгляду претензій і повернення коштів клієнтам.

Advisera

Сервіс для підприємців, що допомагає отримати бізнес-консультації від міжнародних спеціалізованих експертів за допомогою Machine Learning алгоритму.