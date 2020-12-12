27 ноября Украинский фонд стартапов провел 17 питч, на котором 12 стартапов презентовали свои идеи. На заседании Наблюдательного совета Фонда избрали 8 победителей. Какие проекты профинансируют – читайте в материале.

Так, отобрали проекты на этапе pre-seed (грант 25 000 долларов). Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

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Основными критериями оценки pre-seed стартапов были:

идея;

команда;

стратегия развития;

рынок;

целесообразность финансирования;

Победители

Supplio

Автоматизированная платформа пополнения запасов для поставщиков косметики, которая интегрирует их со своими клиентами (салоны красоты, аптеки, магазины), что обеспечивает автоматическое управление заказами на основе фактических запасов клиентов и использование продуктов, рекомендует новые продукты и акции, решает проблемы с заказами. Способствует уменьшению ручной работы с заказами на 90 процентов, а общие затраты – на 30-35 процентов.

iCardy

Удобный и доступный сервис, позволяющий с 99 процентной достоверностью в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем сердца.

AssayMe

Персональный Wellness&Health assistant, позволяющий пользователям контролировать состояние своего здоровья с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях. Комплексный инструмент для качественной телемедицины.

Recoshelf

Технология, которая с помощью умных IoT камер наблюдает за полками в магазинах, проверяет наличие товара, ассортимент и цены, помогает поднять продажи на 5-6 процентов.

Reelly

Digital платформа, которая помогает найти ответственного эксперта по недвижимости в нужном сегменте и локации.

BloggerMall

Платформа для сотрудничества с блогерами. Она позволяет рекламодателям заказывать рекламу у блогеров быстро, безопасно и эффективно благодаря таким встроенным инструментам, как: аналитика страниц в социальных сетях, фильтры для поиска блоггеров с необходимой ЦА, рейтинговая система и функция Безопасная сделка.

Chargeback Optimizer

Платформа автоматизированной обработки проблемных операций с платежными картами для банков, платежных провайдеров, предприятий торговли и сервиса. Она позволяет уменьшить стоимость и сократить время рассмотрения претензий и возврата средств клиентам.

Advisera

Сервис для предпринимателей, что помогает получить бизнес-консультации от международных специализированных экспертов с помощью Machine Learning алгоритма.

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