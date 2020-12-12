Украинский фонд стартапов выбрал победителей, которые получат грант в размере 25 000 долларов
27 ноября Украинский фонд стартапов провел 17 питч, на котором 12 стартапов презентовали свои идеи. На заседании Наблюдательного совета Фонда избрали 8 победителей. Какие проекты профинансируют – читайте в материале.
Так, отобрали проекты на этапе pre-seed (грант 25 000 долларов). Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.
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Основными критериями оценки pre-seed стартапов были:
- идея;
- команда;
- стратегия развития;
- рынок;
- целесообразность финансирования;
Победители
Supplio
Автоматизированная платформа пополнения запасов для поставщиков косметики, которая интегрирует их со своими клиентами (салоны красоты, аптеки, магазины), что обеспечивает автоматическое управление заказами на основе фактических запасов клиентов и использование продуктов, рекомендует новые продукты и акции, решает проблемы с заказами. Способствует уменьшению ручной работы с заказами на 90 процентов, а общие затраты – на 30-35 процентов.
iCardy
Удобный и доступный сервис, позволяющий с 99 процентной достоверностью в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем сердца.
AssayMe
Персональный Wellness&Health assistant, позволяющий пользователям контролировать состояние своего здоровья с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях. Комплексный инструмент для качественной телемедицины.
Recoshelf
Технология, которая с помощью умных IoT камер наблюдает за полками в магазинах, проверяет наличие товара, ассортимент и цены, помогает поднять продажи на 5-6 процентов.
Reelly
Digital платформа, которая помогает найти ответственного эксперта по недвижимости в нужном сегменте и локации.
BloggerMall
Платформа для сотрудничества с блогерами. Она позволяет рекламодателям заказывать рекламу у блогеров быстро, безопасно и эффективно благодаря таким встроенным инструментам, как: аналитика страниц в социальных сетях, фильтры для поиска блоггеров с необходимой ЦА, рейтинговая система и функция Безопасная сделка.
Chargeback Optimizer
Платформа автоматизированной обработки проблемных операций с платежными картами для банков, платежных провайдеров, предприятий торговли и сервиса. Она позволяет уменьшить стоимость и сократить время рассмотрения претензий и возврата средств клиентам.
Advisera
Сервис для предпринимателей, что помогает получить бизнес-консультации от международных специализированных экспертов с помощью Machine Learning алгоритма.
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