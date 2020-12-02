Ударний БПЛА Сполучених Штатів MQ-9 Reaper перевірить протиповітряну оборону на західному кордоні України.

Навчання відбуваються у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" і є вкрай важливим елементом співробітництва з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Двостороннє навчання розвиває успіхи спільних українсько-американських тренувань у межах серії навчань "Чисте Небо". Головна мета – випробування системи протиповітряної оборони нашої держави, обмін досвідом та реагування на актуальні виклики технологічного сьогодення.

Підрозділи Повітряних Сил здійснюватимуть виявлення, відстежування, захоплення цілі на супроводження, а також імітуватимуть знищення безпілотника MQ-9 Reaper.

Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО / Фото General Atomics Aeronautical Systems

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Що відомо про MQ-9 Reaper?

Розвідувально-ударний БПЛА – розробка компанії General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС й ВМС Сполучених Штатів та Британських Королівських військово-повітряних силах. Безпілотник створений на основі MQ-1 Predator та оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту – 24 години. Може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу "повітря-земля", керованими бомбами Mark 82 та іншим оснащенням.