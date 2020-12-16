Минобороны Украины и конструкторское бюро "ЛУЧ" подготовили соглашение на разработку авиационной версии ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" для авиации Воздушных сил ВСУ.

Специалисты утверждают, что фронтовые бомбардировщики Су-24М – перспективные носители нового ракетного оружия. Это связано с тем, что кроме носителя его системы могут обеспечить целеуказание, рассказывает "Украинская Милитарный Портал".

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"Нептун": что это такое?

ЖК-360 МЦ "Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования, оборудованный противокорабельной ракетой Р-360 Нептун. Она была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года. Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет. Его также применяют для береговых радиоконтрастных целей, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Комплекс эффективно работает в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Арсенал вооружения самолета Су-24М ВС ВСУ / Фото Дилан Малясов

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Почему это важно?

Генеральный конструктор КБ "ЛУЧ" Олег Коростельов отмечает, что на данный момент уже готовы договорные документы на разработку комплекса. Главным заказчиком выступает Министерство обороны Украины. Направление является одним из самых эффективных, ведь разработка сразу увеличит дистанцию работы этого комплекса.