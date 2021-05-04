Українські літаки Ан-124 у жорсткі терміни перевезли обладнання в Африку: фото

Компанія "Авіалінії Антонова" перевезла в Африку гірничодобувне обладнання на літаках Ан-124. Вантаж призначався для гірничодобувних шахт.
Загальна вага обладнання сягала 216 тонн. Аби його перевезти, українські літаки виконали 2 рейси з турецького Стамбула. Перший – в Уагадугу, що у Буркіна-Фасо.
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Другий – у Монровію, що у Ліберії. Тоді 113-тонний вантаж завантажили за мінімальний час. Все для того, аби укластися у жорсткі терміни, які встановили одержувачі вантажу.
Літаки перевезли вантаж в Африку / Фото "Авіалінії Антонова"
Фахівець комерційного відділу "Авіалінії Антонова" Євген Ківа підкреслив, що рейси були виконані з максимальним корисним навантаженням на кожному маршруті.
Авіакомпанія виконала вимогу нашого партнера Skyair Chartering по здійсненню цих авіаперевезень в терміни, встановлені замовником, –
наголосив він.
Фахівець пояснив, що при виконанні рейсів літак здійснював технічні зупинки для дозаправки й відпочинку екіпажу. А саме – в Алжирі, Касабланці та місті Тіес.
У компанії наголосили, що літаки Ан-124-100 оснащені передньою вантажною рампою, яка ідеально підходить для безпечного транспортування важких і великогабаритних вантажів.
Що було раніше
- Наприкінці березня українські літаки терміново доставили гірське обладнання у Бразилію. Тоді мовилося про обладнання вагою 370 тонн.
- Авіатранспортний підрозділ ДП "Антонов" перевіз обладнання для виробництва автомобільних ланцюгів. Його доставили літаком "Руслан" з Китаю до Франції.