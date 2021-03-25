Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" терміново доставила гірське устаткування з Австралії до Бразилії на літаках АН-124-100 "Руслан". Мовиться про обладнання вагою 370 тонн.

Для перевезення відповідного обладнання компанія Chapman Freeborn замовила чартерні рейси трьох літаків АН-124-100. Воно було необхідним для продовження гірських робіт на шахті в Бразилії.

До теми Компанія "Антонов" успішно перевезла багатотонне обладнання: які були складнощі

Водночас інженери ДП "Антонов" розробили спеціальні рами для транспортування частин цього обладнання. Під час навантаження і розвантаження використовували процедури, які фахівці підприємства розробили для перевезень надгабаритних вантажів.

"Антонов" вчасно доставив вантаж, що дозволило встановити нове обладнання на гірські машини і продовжити безпечну та ефективну роботу шахти в Бразилії ",

– мовиться у повідомленні пресслужби підприємства.

Яке саме обладнання перевезли

Фахівець з комерційних перевезень "Авіаліній Антонова" Володимир Гончаров повідомив, що успішно здійснити перевезення дозволило використання трьох літаків АН-124-100. Зокрема, були перевезені:

гігантський буровий вал;

транспортна трубка, необхідна для модернізації обладнання в кінцевому пункті призначення, забезпечивши мінімальний час простою.



Здійснити успішне перевезення дозволили літаки "Руслан" / Фото пресслужби ДП "Антонов"

"Це був складний проєкт, який ми повинні були реалізувати в досить жорсткі терміни", – додав Володимир Гончаров.

Зверніть увагу! 5 березня "Авіалінії Антонова" літаком АН-124 "Руслан" виконали транспортування 80 тонн обладнання для автомобільних ланцюгів з Китаю до Франції.