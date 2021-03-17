Українська компанія представила новий безпілотник "Браво": фото

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Джерело:

"Авіасвіт-XXI"

Українське підприємство "Скай зет" розробило багатофункціональний безпілотник "Браво". Компанія базується у Броварах, що на Київщині.

За словами розробників, новий дрон оснащений поршневим двигуном внутрішнього згоряння.

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Подробиці про новий безпілотник

  • "Браво" – це підкісний високоплан з 2 балками, із двокільовим оперенням та штовхальним повітряним гвинтом.
  • Він виконує візуальні польоти за допомогою дистанційного керування.
  • Основне цільове призначення – виконання авіахімробіт.
  • Відеосигнал при цьому транслюється на наземну станцію управління в режимі реального часу.
  • Мовиться про використання пристрою у світлий час доби та у простих метеоумовах.


Український безпілотник "Браво" / Фото "Авіасвіт-XXI"​


Нова розробка українців / Фото "Авіасвіт-XXI"​


Такий вигляд має український високоплан / Фото "Авіасвіт-XXI"​

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