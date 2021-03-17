Українська компанія представила новий безпілотник "Браво": фото

Українське підприємство "Скай зет" розробило багатофункціональний безпілотник "Браво". Компанія базується у Броварах, що на Київщині.
За словами розробників, новий дрон оснащений поршневим двигуном внутрішнього згоряння.
Зверніть увагу Безпілотник, який є на озброєнні в ЗСУ, вразив ціль з рекордної відстані: відео
Подробиці про новий безпілотник
- "Браво" – це підкісний високоплан з 2 балками, із двокільовим оперенням та штовхальним повітряним гвинтом.
- Він виконує візуальні польоти за допомогою дистанційного керування.
- Основне цільове призначення – виконання авіахімробіт.
- Відеосигнал при цьому транслюється на наземну станцію управління в режимі реального часу.
- Мовиться про використання пристрою у світлий час доби та у простих метеоумовах.
Український безпілотник "Браво" / Фото "Авіасвіт-XXI"
Нова розробка українців / Фото "Авіасвіт-XXI"
Такий вигляд має український високоплан / Фото "Авіасвіт-XXI"
Новини української авіації
- Ударний безпілотник Аkıncı з українським двигуном випробували у Туреччині. Розробники перевіряли ідентифікацію системи безпілотника.
- Компанія "Антонов" змогла успішно перевезти обладнання, вага якого сягала 80 тонн. Вантаж доставили літаком "Руслан" з Китаю до Франції.
- Водночас "Антонов" планує розробити ударно-розвідувальний безпілотник. При чому – безпосередньо силами авіапромисловості України.