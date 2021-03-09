Безпілотник, який є на озброєнні в ЗСУ, вразив ціль з рекордної відстані: відео
Турецькому безпілотнику Bayraktar TB-2 вдалося вразити морську ціль з рекордної відстані. Це сталося у ході військових навчань Mavi Vatan-2021 в Егейському та Середземному морях.
Джерело:Daily Sabah
Про це заявили у Міністерстві національної оборони. Там підкреслили, що мовиться про "максимальну відстань, з будь-коли раніше досягнутих".
Важливо ЗСУ у 2021 році можуть отримати український аналог легендарного Bayraktar
Стрільби під час навчань Mavi Vatan-2021 пройшло успішно. Безпілотник Bayraktar TB-2 вразив надводну ціль у Східному Середземномор'ї з високою точністю.
Рекордний постріл турецького безпілотника: дивіться відео
Зауважимо, що при цьому також використовували ракету турецької розробки MAM-L з лазерним наведенням. Відео з'явилося на офіційному твітері Міноборони країни.
Що варто знати про Bayraktar TB-2
- Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його експлуатують протягом 6 років.
- Цікаво, що з турецької мови Bayraktar TB2 перекладається як "прапороносець".
- Дрон вже встиг показати себе у боях, зокрема – у Нагірному Карабасі.
- Такі безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.
- Разом з високоточним ракетним озброєнням вони здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.
Bayraktar у ЗСУ: коротко
Безпілотники Bayraktar TB-2 є на озброєнні ЗСУ. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році. Відповідну угоду сторони підписали вже у січні 2019 року.
Крім цього, восени 2020 року генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря заявив, що Україна має намір придбати у Туреччини ще 48 безпілотників Bayraktar TB2.
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